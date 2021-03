Václav Klaus v Napřímo: Proč končí v čele Trikolóry a jaké jsou jeho plány?

Po roce a půl po vzniku Trikolóry Václav Klaus odchází z čela hnutí. Překvapil tím straníky, protivníky, ale i svého otce, bývalého prezidenta Václava Klause, který se ho prý ještě bude snažit zlomit.

"Důvody jsou z drtivé většiny osobní. Chyba je ve mně. Nemám energii a prostě nemůžu teď svolávat ostatní na zteč, když vím, že bych sám šel bez chuti. Svoláme co nejrychleji celostátní sněm, abych se mohl i formálně vzdát funkce předsedy," oznámil Klaus mladší na sociálních sítích.

Jak dlouho se o tomto kroku rozhodoval? Co bylo pověstnou poslední kapkou, která ho v rozhodnutí utvrdila? Co bude s Trikoloróu a jaké plány má Václav Klaus mladší? A co by zajímalo vás?

Dotazy můžete posílat už nyní a moderátorka Bára Divišová se v pořadu Napřímo zeptá za vás. Sledovat ho můžete živě v tomto článku od 17:45 hodin. Dotazy posílejte do 17:30 hodin.