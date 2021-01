Vakcína od Moderny dorazila do Ostravy. Může se skladovat jen měsíc

Do Ostravy dorazilo 8 400 dávek vakcíny proti nemoci covid-19 od společnosti Moderna. Kraj během čtvrtka a pátku zajistí jejich rozvoz do 150 sociálních zařízení. Jedná se hlavně o domovy pro seniory. První lidé by je mohli dostat už ve čtvrtek. Musí se jednat rychle, rozmrazené vakcíny v lednicích vydrží měsíc.