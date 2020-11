Vakcína od Pfizeru: Do konce roku by mohlo vzniknout 50 milionů dávek

Svět netrpělivě očekává příchod vakcíny proti covidu-19. V závěrečných fázích testování je zhruba desítka vakcín. Zpráva o tom, že látka americké společnosti Pfizer a německé BioNTech má 90procentní účinnost, ale vzbudila celosvětové naděje. Pokud úspěšně projde poslední fází testování a schvalování, mohlo by být do konce roku do světa dodáno více než 50 milionů dávek.