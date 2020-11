Vakcína proti covidu je na obzoru! Může stát přinutit Čechy k očkování?

"Mám za to, že podklad pro právní úpravu takového nařízení tady je. Nouzový stav podle krizového zákona skutečně dává vládě velmi široké pravomoci, jak omezit občany nejenom v právech, ale také jim nařídit nové povinnosti," řekl TN.cz advokát Pavel Kolesár k problematice plošného testování.



Kolesár se ale pozastavil nad otázkou legitimity. Je podle něj důležité obezřetné nastavení pravidel tak, aby nebyla diskriminační a aby byla náležitě zdůvodněná. "Asi můžeme vyloučit možnost, že by existovalo skutečně plošné testování všech občanů České republiky, nebo všech osob na území České republiky, spíše si myslím, že to bude selektivním způsobem," dodal Kolesár.



Případné povinné očkování proti covidu-19 zatím není podle Kolesára na pořadu. Důvodem je hlavně to, že i přes určité pokroky zatím není žádná vakcína zcela hotová.

Anketa Měl by stát zahájit povinné plošné testování proti koronaviru? Ano 17 44 hlasů Ne 83 212 hlasů Hlasovalo 256 lidí.

To ale není jediná překážka případné nařízeného očkování. "Jedna věc je, kdy uděláte testy s určitým diskomfortem, v nejhorším případě s možným poškozením sliznice, kdy ale prakticky nic dalšího dotyčným testovaným nehrozí. Neumím si moc představit, že by na sebe někdo vzal tu odpovědnost a zavedl by plošné očkování v situaci, kdy není žádná látka připravená," objasnil Kolesár.



"Čistější by bylo, kdyby to bylo vyřešeno zákonem o povinném očkování. V rovině doporučení to může udělat vláda, ale cokoliv povinného si myslím, že by to muselo být uděláno zákonem," sdělil právník a odborník na ústavní právo Jiří Hřebejk.

Anketa Mělo by být očkování proti covidu-19 povinné? Ano 14 32 hlasů Ne 86 192 hlasů Hlasovalo 224 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví již dříve zveřejnilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. "Očkování bude dobrovolné. Očkovací látky a aplikace pro indikační skupiny jedna až šest budou hrazeny státem. Očkovací látky a aplikace pro indikační skupinu sedm bude hrazena zájemcem o očkování," uvádí ministerstvo.



Zde si můžete přečíst kompletní Národní strategii očkování proti nemoci covid-19: Národní strategie očkování proti nemoci Covid-19 [pdf]

Izrael začal na lidech testovat vakcínu proti koronaviru. Podívejte se na reportáž televize Nova: