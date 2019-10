Válka o tramvaj na Liberecku! Spoji do Jablonce prý hrozí konec

Válka o tramvajové spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou pokračuje. Redakce televize Nova získala vyjádření části zastupitelů Jablonce, kteří tvrdí, že spoj bude zrušen. A to na říjnovém jednání zastupitelstva města, které proběhne už za deset dní.

Spoj, který před mnoha lety propojil stotisícový Liberec s padesátitisícovým Jabloncem, měsíčně využívá 100 tisíc lidí. Letos v únoru se stal předmětem ostrého sporu mezi městy. Liberec je pro zachování tramvajové trati, Jablonec se postavil do role, že spoj až tak nepotřebuje. Představitelé města na schůzky nejezdili a za provozování trati přestal Jablonec na čas i platit.

"Už dva měsíce hradíme za Jablonec financování provozu tramvajové trati. Je to dvakrát 1,7 milionů korun," tvrdí primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Jablonecká radnice mezitím stihla vyměnit celé vedení a Liberec očekával změnu. Ve hře je miliardová dotace na rekonstrukci a prodloužení trasy tramvaje, která zatím zajíždí jen na kraj města. Mohla by přitom vést až do centra. Opoziční zastupitelé teď přišli s tím, že trať zanikne.

"Ano to opravu hrozí. Z těch údajů, které jsme dostali, si myslíme, že zrušení tramvaje je velice reálná varianta," řekl jablonecký zastupitel a člen dozorčí rady Dopravního podniku města Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) Jakub Macek (Změna pro Liberecký kraj).

"Z vedení města, včetně primátora, nikdo nikdy neřekl, že chce, aby skončila tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem. Není pravda to, co naši kolegové šíří do veřejnosti," reaguje primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský (ODS). Poslední slovo padne 17. října na zastupitelstvu města, kdy se o osudu historické linky bude definitivně hlasovat.