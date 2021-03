Vánoční ozdoba ničí stromy stále víc. Odborníci si už neví rady

Jmelí je pro mnohé na Vánoce cenná věc. Jenže zatěžuje stromy, ubírá jim sílu a často zapříčiní i pád větví, které můžou někoho zranit. "Dochází k odlamování těch větví a destabilizaci stromů," vysvětluje arborista Aleš Država.

Jeden trs jmelí může totiž vážit od 15 do 30 kilogramů. V Porubě odborníci aplikují postřik, který má jmelí zničit. "Je to růstový regulátor, který způsobí rozklad částí jmelí, a tím se vlastně uleví stromům, protože tato poloparazitická rostlina z nich vysává živiny a vodu," popisuje arborista Václav Drhlík.

"Některé stromy stříkáme deset minut a pak jsou tady takové, na kterých musíme strávit i hodinu a půl," dodává Država. I po postřiku ale stromy nemají vyhráno, do tří let může jmelí opět narůst.

Moravskoslezský kraj je tím nejpostiženějším. Jmelí se tam výrazně šíří v posledních patnácti letech, výskyt má místy až kalamitní ráz. Nejhorší situace je na Opavsku, Frýdecko-Místecku, Novojičínsku a Třinecku.

Parazit napadá stále více druhů dřevin, výjimkou už nejsou ani borovice nebo jedle. Šíří ho ptáci, kteří se živí jeho bobulemi. "Jmelí je všude a je ho čím dál tím víc. Rozlézá se po všech stromech. My to nestíháme stříkat tak, abychom tomu zabránili. V Moravskoslezském kraji jsou bohužel takové podmínky. Je to pro stromy devastující," doplňuje Država.