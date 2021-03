Ve skladech leží ladem statisíce dávek vakcín. PŘEHLED po krajích

Podle dat, která se redakci podařilo získat, leží nejvíce nevyužitých ampulek v hlavním městě. Většina z nich leží ve státních nemocnicích. Podle ředitelů je to kvůli tomu, že vakcíny dorazily v úterý a zdravotníci je ještě nestihli použít.

"Data z vládního systému Chytrá karanténa, která mají hejtmani k dispozici, ukazují zásoby vakcín od firmy Pfizer v Praze i v ostatních krajích k poledni dnešního dne (středa). Z každé ampulky jde odebrat až 6 dávek. Po úterním závozu tedy leží ve skladech pražských státních nemocnic celkem více než 50 tisíc vakcín (8 575 ampulek po 6 dávkách), z nichž jen část je vyhrazena pro potřeby hlavního města," trápí primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

V pondělí, tedy den před závozem, to bylo podle Hřiba 15 tisíc, což "je nepřijatelné." Tvrdí, že se situace opakuje v podstatě každé pondělí už od ledna.

"Vakcíny Pfizer ve státních nemocnicích by měly být co nejdříve proočkovány a v Praze uskladněné očkovací látky pro jiné kraje by jim měly být co nejrychleji rozvezeny. Apeloval jsem proto na premiéra, aby toto zajistil," uvedl primátor hlavního města. Hřib se kvůli vakcínám právě s Andrejem Babišem (ANO) dostal v úterý do ostré hádky.

Celkem je podle údajů získaných TV Nova ve středu v Česku celkem 219 150 nevyočkovaných dávek vakcíny od Pfizeru. Nejvíc v Praze (51 450), Středočeském (33 288) a Moravskoslezském (23 010) kraji.

Přehled nevyočkovaných dávek vakcíny od Pfizeru:

Naopak nejméně nepoužitých dávek hlásí Královéhradecký a Pardubický kraj - oba se vešly pod dva tisíce. Sluší se ale podotknout, že počty ampulek dodaných do jednotlivých krajů se výrazně liší - zatímco pro Prahu jich systém hlásí 32 760, pro Ústecký kraj je to 6240 ampulí očkovací látky od Pfizeru. A třeba pro kraj Karlovarský je to 3705 ampulek.

Prodlevy v očkování kritizuje dlouhodobě opozice, podle které zdržení bude stát další lidské životy. "Každý den, který máme prodlení s těmi vakcínami, znamená další ztráty na životech," míní šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Ten výkon očkování se zlepšuje a určitě budeme dělat maximum pro to, aby se okamžitě očkovalo. A to se i děje," oponuje premiér.

"Bohužel stát nezaváží kraje potřebným množstvím a často i nespravedlivě přerozděluje v rámci jednotlivých regionů," stěžuje si královéhradecký hejtman Martin Červíček (ODS).

Od března mohli začít očkovat i praktičtí lékaři - měli mít k dispozici vakcínu AstraZeneca. "Vakcíny od státu jsme zatím žádné nedostali a nemáme ani hlášku, že bychom měli nějaké dostat," krčí rameny praktický lékař Cyril Mucha.

Do Česka má v příštích dnech dorazit dalších více než sto tisíc očkovacích dávek. "Tento týden jsme obdrželi 222 300 dávek od Pfizeru, ve čtvrtek dorazí 58 800 dávek od Moderny a 36 600 dávek od AstraZenecy. Příští týden očekáváme 124 020 dávek od Pfizeru a 16 800 od AstraZenecy. Vakcíny budou rozvezeny do všech krajů," uvedla ve středu na dotaz TV Nova mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

