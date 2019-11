Ve volbách by zvítězilo ANO, SPD má namále. TOP 09 by úplně pohořela

Nejsilnější politickou stranou v Česku nadále zůstává ANO, ukázal průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ve volbách by získalo nejvíc hlasů. Daleko za sebou nechává ODS a Piráty. Hnutí SPD by se do Sněmovny dostalo s odřenýma ušima, zato TOP 09, STAN nebo Trikolóra by pohořely.

Podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by se v listopadových volbách do Sněmovny dostalo sedm stran. S velkým náskokem by zvítězilo hnutí ANO se 30 procenty.

Následovalo by ODS, které by získalo 14 procent. Těsně za ním by se umístili Piráti se 13,5 procenty. Do Sněmovny by se dostaly i levicové strany, které v předvolebním průzkumu posílily. KSČM ve volebním modelu obdrželo 9 procent. Stejně tak i ČSSD, která je poslední dobou v úpadku.

Volební model v listopadu 2019

Na mandáty by dosáhly i KDU-ČSL a SPD - obě strany v modelu získaly 5,5 procent hlasů. Do Sněmovny by se tak dostaly opravdu těsně. Podmínkou pro získání mandátu je dosažení pětiprocentní hranice. Vzhledem k nerozhodnosti voličů se však nedá říct, zda by tyto dvě strany ve skutečných volbách vůbec uspěly.

STAN se 4 procenty a TOP 09 se 3,5 procenty by žádná křesla ve Sněmovně nezískaly. Totéž platí pro nové politické hnutí vedené Václavem Klausem mladším Trikolóra, které by rovněž obdrželo 3,5 procent hlasů.

Výzkum probíhal ve dnech 2. až 15. listopadu a zúčastnilo se ho 1015 lidí starších 15 let. Výzkumníci je vybírali podle kraje, velikosti města, pohlaví, věku a vzdělání.