Vědci hledali parazity v respirátorech a rouškách, tohle tam našli! VIDEO

Vědci z Laboratoře elektronové mikroskopie, která spadá pod Biologické centrum Akademie věd ČR, se rozhodli bojovat s dezinformacemi, které se objevují na internetu v souvislosti s nošením ochranných pomůcek. Vzali několik kusů roušek a respirátorů a dali je pod mikroskop. A brzy našli, co hledali. Různě barevné nitky, které v posledních dnech vyvolaly takovou paniku.

"Už jste to také slyšeli, že v rouškách, a tedy i respirátorech se objevuje parazit vlasovec mízní? Opět můžete na sociálních sítích nalézt videa z optického mikroskopu, kde je podle jejich autorů tento parazit jasně rozpoznatelný. Široké spektrum zástupců této skupiny pozorujeme často v různých zvětšeních a různými způsoby. Vlasovec mízní by byl lákavý úlovek do našeho archivu, kde jeho snímek chybí.," vysvětlila Jana Nebesářová z Laboratoře elektronové mikroskopie.

Vědcům se podařilo na jejím povrchu nalézt několik černých vláken odpovídající tomu, co je zachyceno na videu. "Okolo každého nálezu jsme udělali kroužek fixou a ejhle, náš černý vetřelec už nevypadá pod binokulární lupou osaměle. Vyrobili jsme mu červené kamarády!" sdělila Nebesářová.

"Označená místa jsme vystřihli, nalepili na podložku a potáhli tenkou vrstvou zlata. Takto připravené vzorky jsme vložili do skenovacího elektronového mikroskopu JEOL 7401F, který nám je umožnil detailně prozkoumat," dodala na vysvětlenou.

Na obrázku níže je vidět struktura povrchu roušky. Jedná se o netkanou textilii tvořenou vrstvou vláken o průměru do 10 µm (pro porovnání lidský vlas má průměrnou tloušťku mezi 50-100 µm), která jsou pravidelně teplotně pospojována.

"Vlákna tak vytvářejí hustý filtr, který je schopen zachytit bakterie a kapénky aerosolu vydechované nositelem roušky. Pokud se detailněji podíváme na strukturu vláken, je zřejmé, že mají čistý hladký povrch odpovídající syntetickému původu," vysvětlila Nebesářová.

A kam zmizel "parazit"? Můžeme ho nalézt uprostřed ve změti ostatních vláken. "Větší zvětšení ukazuje jeho odlišnou strukturu, která odpovídá úlomku přírodního vlákna, o jehož původu můžeme jenom spekulovat. Patří do kategorie všudypřítomného mikroskopického smetí, které si kolem nás lítá, unavené sedá na povrchy a tvoří prach, věčného nepřítele všech, kdo mají rádi uklizené domovy," objasnila vědkyně.

Aby bylo jasně, že skutečně nejde o žádné parazity, přidali experti pro srovnání snímky hlístice zhruba stejné velikosti. Konkrétně jde o hmyzího parazita, který se ve stádiu invazivní larvy vyskytuje v půdě a to celosvětově, tedy i na území naší republiky.