Vědci mají konečně důkaz! Sonda na Marsu objevila něco podivného

Otřesy zaznamenal seismograf, umístěný na sondě InSight, hned čtyřikrát. Ty největší, o kterých CNES mluví jako o marsotřesení, nastaly 6. dubna. Podle francouzských vědců ho zapsal jak jejich vysokofrekvenční přístroj SEIS, tak britský nízkofrekvenční. Píše o tom portál newscientist.com.

Přístroje, které marsotřesení zaznamenaly, leží přímo na povrchu planety. Nemůže tak být pochyb o tom, že šlo opravdu o zemské záchvěvy. Zbylé tři záznamy seismologové ještě prověřují, vypadá to však, že otřesy vyvolal spíše jiný přírodní vliv - vítr nebo dopad meteoritu.

Otřesy zaznamenaly některé sondy už v minulosti - především ty americké v programu Viking, které ale měly seismograf umístěny v horní části. Byly tak mnohem náchylnější na poryvy větru a další úkazy. Zařízení na InSight patří k těm nejlepším, které byly kdy vyvinuty.

Podle vědců by mohly záznamy o marsotřesení pomoci objasnit, zda se pod povrchem planety nachází tekoucí voda. Díky sondě by vědci zjistit důležité informace také o geosférách a jádru rudé planety. "Prvním překvapením je to, že mělo marsotřesení blíže k měsícotřesení než k zemětřesení," uvedl člen týmu Philippe Lognonné.

Sonda InSight přistála na Marsu v listopadu 2018 a v prosinci umístila seismograf na marsovský povrch, aby monitorovala otřesy. Kromě seismické aktivity měří také tepelný tok v planetární kůře a odchylky v rotaci Marsu.





Podívejte se na reportáž TV Nova o přistání InSight: