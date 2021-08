Vědci poprvé natočili, jak se koronavirus šíří tělem. I to, jak zabíjí

Na unikátní studii, jejíž výsledky zveřejnil výzkumný tým před několika dny, se kromě amerických vědců podíleli i ti kanadští z Université de Montréal.

Díky zveřejněným záběrům se může každý podívat, jak se nebezpečná nákaza šířila z čumáčků myší do jejich plic a dalších orgánů. To všechno v průběhu šesti dní. "Poprvé jsme dokázali vizualizovat šíření SARS-CoV-2 v živém zvířeti v reálném čase. A také určit místa, kde musejí působit protilátky, aby dokázaly zastavit postup infekce," popsala vedoucí studie Priti Kumarová z Yaleovy univerzity.

Postup viru v tělech pokusných myší, který dokázali experti díky pokročilým technologiím sledovat až na úroveň jednotlivých buněk, ukázal, že nákaza se u hlodavců šíří velmi podobným způsobem jako u lidí. Tedy že virová nálož je nejprve vysoká v nosní dutině, poté v plicích a pak se koronavirus šíří do dalších orgánů. Vědci také zdokumentovali, že pokusné myši uhynuly poté, co se jim virus dostal až do mozku.

Postup koronaviru tělem pokusné myši:

Výzkumníci také zjišťovali, jak v boji s nákazou účinkují protilátky. Proto části infikovaných myší aplikovali lidskou plazmu od pacientů, kteří už nemoc překonali. A ukázalo se, že plazma dokáže šíření covidu zarazit ještě tři dny po začátku nákazy. Pokud pokusná zvířata plazmu s protilátkami dostala ještě před kontaktem s virem, infekce se u nich vůbec nerozběhla.

"Sledování šíření tohoto viru v reálném čase může být použito například k určení toho, jestli konkrétní léčba funguje, či nikoli. A to za krátkou dobu tří až pěti dní. Tato úspora času může být zásadní při vývoji postupů pro tuto i budoucí pandemii," má jasno Pradeep Uchil, další z autorů unikátního výzkumu.

