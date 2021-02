Vědci se děsí další pandemie. Může být způsobena smrtelnou houbou

Další pandemii, která by mohla uzavírat obchody či hranice, může způsobit smrtelná kvasinková infekce známá jako Candida auris, říkají odborníci. Tato infekce se podle nich dokonce podobá černému moru.



Houba může být smrtelná, zvláště pokud se dostane do krevního řečiště. To se lehko může podařit například ve zdravotnických zařízení, píše New York Post. Infekce se ovšem může snadno přenést i skrze malou ranku, například na ruce nebo v puse při požití kontaminovaného jídla.



Podle Johanny Rhodesové, epidemioložky z londýnské Imperial College, byla poprvé identifikována v roce 2009 a je téměř odolná vůči fungicidním lékům. "Jednou z příčin, kvůli které je Candida auris tak děsivá, je skutečnost, že může dlouho zůstat na neživých površích," dodala vědkyně.



Odborníci uvedli, že je zásadní vyvinout lepší zbraně proti patogenům, jako je Candida auris, a to ještě předtím, než by mohly způsobit další pandemii. "Musíme více investovat do výzkumu a vývoje a připravit naši obranu proti všem typům infekčních patogenů," řekl Mahmoud Ghannoum, odborník na infekce způsobené houbami z Case Western Reserve University v Ohiu.