Vědci ukázali pravěkého vlka! Zmrzlá půda zachovala i mozek

Vlčí hlava byla objevena už minulý rok u jednoho z přítoků sibiřské řeky Indigirka. Vědci odhadují, že byl vlk v době smrti dva až čtyři roky starý. Hlava má stále zachovalé obří tesáky a hustou srst, která připomíná spíše mamutí.

Vědci doufají, že jim nález pomůže zjistit více informací ze života velkých predátorů, kteří se v době ledové toulali Evropou a Asií. Jedná se totiž o první objev dospělého pleistocénního vlka, u kterého se zachovala mozková tkáň.

The head is 40cm long min, and 40,000 years old. Imagine that growling outside your night cave, in pitch dark. MT @Jamie_Woodward_ head of the giant Pleistocene wolf recovered from Siberian permafrost. Image credit: Albert Protopopov & The Siberian Times pic.twitter.com/QwKFbt4kgy