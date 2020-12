Svět vstupuje do Věku Vodnáře! Ryby končí a přichází čas velkých změn

Věk Vodnáře může být pro lidstvo začátkem nového období. Velká konjunkce planet Jupiter a Saturn v prosinci 2020 nám věští začátek nové dějinné epochy. Někteří říkají, že se jedná o tajemný a dlouho očekávaný Věk Vodnáře. Je to ale skutečně pravda? Co vše nám přinese a na co je třeba se připravit, pro čtenáře TN.cz zodpověděla astroložka Mona.

Přesně na zimní slunovrat, 21. prosince 2020, jsme byli svědky výjimečného astronomického úkazu, který pořád ještě doznívá svojí mocnou energií. Dva nebeští obři Jupiter a Saturn se setkali na obloze téměř na stejném místě. Jejich setkání se nazývá Velká konjunkce. Pravděpodobně stejná konstelace planet byla i pověstnou Betlémskou hvězdou před dvěma tisíci let.

Velká konjunkce Jupiteru a Saturnu má v astrologii důležitý význam a ovlivňuje celosvětové dění, spíš souvisí s politickými událostmi než se životy nás jednotlivců. Věří se, že přináší konec jedné epochy a začátek nové – v minulosti třeba změnu vládnoucích dynastií. Rok 2020 byl z celosvětového pohledu hodně výjimečný, takže netrpělivá očekávání toho, co nám Jupiter a Saturn přinesou dál, jsou na místě.

Setkaly se totiž ve znamení Vodnáře, a to dokonce na jeho samém začátku. Díky tomu bude změna ještě výraznější. Vodnář je znamení nových myšlenek, idealismu, optimistických a novátorských nápadů a hlavně svobody.

Vodnář a věk osvobození

Po dvou tisíciletích takzvaného Věku Ryb by přibližně touto dobou měl přijít na další dva tisíce let Věk Vodnáře a přinést lidstvu duchovní osvobození. Ve Věku Ryb žilo lidstvo silným duchovním životem, ale bohužel často poznačeném různými falešnými iluzemi a náboženským fanatismem, a právě Vodnář přináší novou energii opravdovosti, modernějšího pohledu na duchovní život, a volnost místo spoutání různými již přežitými pravidly a příkazy.





Zemská osa a dvanáct astrologických věků

Na výpočet Věku Vodnáře může mít vliv i tzv. precese. Znamená to cyklus změn sklonu zemské osy, který trvá dlouhých 25 920 let. Za tu dobu se vystřídá všech dvanáct znamení – souhvězdí v takzvaném "jarním bodě", tedy tam, kde se Slunce nachází o jarní rovnodennosti při pohledu ze Země.

Nyní bychom tam však již při reálném pohledu na oblohu mohli vidět souhvězdí Ryb nebo Vodnáře, něco na jejich pomezí, podle toho, kde stanovíme hranici mezi souhvězdími. A to je právě ten ošemetný bod, proč se astrologové neumí domluvit, kdy Věk Vodnáře začíná a jestli už začal, nebo teprve přijde.

Výpočty začátku Věku Vodnáře se různí

Podle někoho začal už v 18. nebo 19. století a přinesl průmyslovou revoluci, jiní jej kladou až do dalekého 24. století našeho letopočtu nebo dokonce ještě dál. Mnozí spojují Věk Vodnáře s druhou polovinou 20. století a svobodomyslnou érou hippies.

Vodnářské změny v roce 2021

Takže jak je to vlastně s Jupiterem, Saturnem, rokem 2020 a Věkem Vodnáře? Hranice mezi astrologickými věky je pozvolná a neurčitá, takže z Věku Ryb do Věku Vodnáře přecházíme postupně. A to právě v době, kterou žijeme, tedy ve 20. až 21. století. Ale to nic nemění na důležitosti data 21. 12. 2020 – a na tom, že skutečně začalo období, kdy bude mít energie Vodnáře mimořádný vliv!

Jenomže nikoliv na 2000 let, ale "jen" na rok 2021 – tento rok bude vskutku vodnářský, protože Jupiter i Saturn se po jeho větší část budou nacházet právě v tomto znamení. A to znamená, že se můžeme těšit na svobodnější atmosféru ve společnosti a na zajímavé nové nápady. Rok 2021 bude taky mimořádně úspěšný pro všechny lidi narozené ve znemení Vodnáře.