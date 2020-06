Velká předpověď! Meteorologové řekli, jaké bude v Evropě léto. MAPA

Na kalendářní léto si ještě nějakou chvíli počkáme, to meteorologické je ale už tu. Počasí sice zatím moc letní není, to se však brzy změní. Meteorologické modely předpověděly, jaké počasí bude v příštích měsících v Evropě. Jejich výsledky se od sebe mírně liší - podle většiny z nich bude střední Evropa, včetně Česka, čelit vedru a suchu.

Podle nejnovějších prognóz bude léto ve velké části Evropy, včetně České republiky, horké a suché. Web Severe Weather Europe ke své předpovědi využil sezónní modely CFSv2, ECMWF a UKMO, které jsou obecně nejčastěji používané.

Podle jednoho z modelů se chladný vzduch bude koncentrovat, stejně jako v zimním období, daleko na severu, zatímco nad pevninskou Evropou se bude kumulovat vzduch horký. To je pro pevninskou Evropu podle Severe Weather Europe špatný scénář, který předpovídá extrémní počasí, zejména vlny veder.

Druhý z modelů předpovídá mírnější letní počasí. Studený vzduch se dostane dále na jih, což má za následek kratší období veder ve střední Evropě. Horký vzduch je ale tlačen dál na východ a severovýchod. Britské ostrovy a Skandinávii v tomto modelu čeká mírně teplejší léto, než bývá normálně.

Oba modely se shodnou na předpovědi srážek. V kontinentální Evropě předpovídají nadprůměrné sucho, na severu by ale naopak mělo pršet dost.

Třetí model ukazuje mírně odlišné počasí. Předpovídá horké počasí ve střední Evropě, na západě a jihovýchodě kontinentu by podle něj mělo být naopak chladněji, než bývá normálně kvůli nízkému tlaku nad oblastí Středozemního moře a západní Evropou. To bude mít za následek prudké bouře ve Francii, Německu, severním Balkánu a alpských oblastech.

Všechny modely ukazují průměrné počasí během následujících tří měsíců. Neznamená to tedy, že by takhle mělo být po celou dobu. Naznačují pouze, jak by počasí mohlo vypadat v 40 - 60 % období.

Velkou předpověď na léto připravil i mezinárodní tým expertů AccuWeather vedený meteorologem Jasonem Nichollsem. V předpovědi podle nich hrají roli dvě zásadní věci. Zaprvé je to velmi mokrý březen a duben na velké části Pyrenejského poloostrova a zadruhé výrazné sucho v oblasti od jižní Velké Británie až po Ukrajinu.

Předpověď na léto v regionech Evropy

"Na většině území Španělska a Portugalska bude horké a suché počasí, ale objeví se i tradiční letní bouřky, zejména v horských oblastech," říká meteorolog Tyler Roys. Vlhké jarní počasí způsobilo růst vegetace, která v létě uschne. Na Pyrenejském poloostrově proto hrozí rozsáhlé požáry.

V oblasti od jižní Francie až po Ukrajinu, která zahrnuje i větší část České republiky, bude převládat horko a sucho, což bude mít vážné následky například pro zemědělce. Do severní Itálie a na Balkán léto přinese opakovaná období teplot okolo 40 stupňů, která mohou trvat i delší dobu.

Třetí zóna zahrnuje oblast západní Evropy bez Velké Británie, kam zasahuje i menší část České republiky. Tato oblast bude v létě čelit potenciálně ničivým bouřím. Nachází se v ní Paříž, Brusel, Berlín, Varšava, ale i Praha. "Střední a severní Francie, Německo a Dánsko budou oblastí, kde se střetne suché a horké klima se studenými frontami přicházejícími od Britských ostrovů," vysvětluje Roys.

"V případě silných bouří je ve hře všechno - krupobití, silný vítr, přívalové deště a s nimi spojené záplavy, tornáda," dodal. Do oblasti od Velké Británie až po Norsko léto přinese občasné prudké bouře, které s sebou přinesou i krupobití, silný vítr a způsobí záplavy. Na většině území Skandinávie a v Pobaltí se očekává nejmírnější počasí během tohoto léta v Evropě.