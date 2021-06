Velké odpuštění po smrti Šafránkové! Urbánková řekla, jak to spolu měly

Staré rány jsou definitivně zahojené. Začátek pevného a láskyplného vztahu Libuše Šafránkové a Josefa Abrháma v 70. letech ranil zpěvačku Naďu Urbákovou. Když se totiž rodilo pouto mezi slavnou hereckou dvojicí, Abrhám s ní ještě chodil.

Byli spolu osm let, ale mladičká kráska z Brna herci učarovala natolik, že s Urbánkovou skoncoval. Ta se s tím dlouho nemohla srovnat. Dokonce se mluvilo o tom, že Šafránkové nemůže přijít na jméno dodnes. Není to ale pravda.

"Já jsem si Libušky velice vážila, stejně tak Josefa. Po čase jsem pochopila, že to byli lidi, kteří k sobě neuvěřitelně patřili. Oni si byli nesmírně podobní, talentovaní, byli prostě ideální. Josefovi je teď asi hrozně. Patřili k sobě," prozradila TN.cz Urbánková.

Šafránková si Abrháma prý vyhlédla okamžitě po příchodu do Činoherního klubu. Byla to láska na první pohled. Všichni to údajně věděli, jen Urbánková se to měla dozvědět mezi posledními od své kadeřnice. I proto se proto řešila domnělá nenávist mezi dvěma umělkyněmi. "Vůbec není pravda, že bych ji nesnášela. Už dávno jsem se s tím srovnala. Naopak jsem pochopila, že k sobě patřili naprosto a absolutně," řekla zpěvačka rozhodně.

O odpuštění Urbánková nikdy dřív nemluvila. Ve své knížce naopak psala o tom, že chtěla mít s Abrhámem dítě a byla do něj strašně zamilovaná. Jak je ale známo, nejlepším lékem na bolest je čas.

"Viděla jsem ve středu nějaké záběry, kde seděli, koukali na sebe. Oni si byli tak podobní! Strašně podobní, že prostě nebylo možné, aby spolu nebyli. Myslím si, že to bylo boží vůle, aby ti dva se setkali a byli spolu," pokračovala.

Přes její prozření prý nikdy nedošlo na schůzku se Šafránkovou nebo Abrhámem, kde by si staré křivdy vyříkali. "Ne, to vůbec. My jsme se nepotkávali," uzavřela Urbánková.

