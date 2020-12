V Británii se očkuje už týden, Česko čeká na první dávky vakcín

V Británii už se přes týden očkuje proti koronaviru, na řadu teď přichází také Evropská unie. Vakcinace v členských zemích začne 27., 28. a 29. prosince. První vakcíny v Česku by podle ministra zdravotnictví měly mířit do Motola. Mělo by jít o dávky pro 5000 lidí, cílit se bude nejprve na zdravotníky.