Ven už jen ve dvou! Ministerstvo v tichosti upravilo nařízení

Ministerstvo zdravotnictví upravilo nařízení o omezeném pohybu na veřejnosti, aniž by na to upozornilo. Podle nového bodu už nesmí lidé na veřejných místech pobývat ve více než dvou. Výjimka platí pro rodiny, podnikatelskou činnost nebo pohřby.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podepsal upravenou verzi mimořádného nařízení už v pondělí, platit začala od úterních 6:00. Vláda ani ministerstvo ale nikde neupozornily na změnu, která se týká počtu lidí, kteří spolu mohou na veřejných místech pobývat. Informoval o tom portál Seznam Zprávy.

"(Nařizuje se) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné," stojí v opatření.

V novém dokumentu také ministerstvo upřesnilo omezení pohybu na veřejných místech na nezbytně nutnou dobu a mimo to pobývat v místě svého bydliště. Výjimku tvoří cesty do zaměstnání, za rodinou, k lékaři nebo do přírody. Ministerstvo o novém opatření následně ve středu informovalo na twitteru.

Portál ceska-justice.cz uvedl, že to bude znamenat konec cest na chaty. Dokládá to tím, že už údajně policie zastavuje auta na hlavní trase z Prahy na Slapy a ptá se řidičů, proč do rekreační oblasti míří. Ty, kteří neuvedou důvod podle usnesení ministerstva, údajně policisté vrací zpět.

To ale resort vyvrátil. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro ČT uvedl, že ministerstvo cesty na chaty a chalupy silně nedoporučuje, ale nezakazuje. Lidé by podle něj cestovat neměli, případně se v cílovém místě neměli stýkat s tamními obyvateli.

Nařízení je nově přímo v gesci ministerstva zdravotnictví. Původně přitom opatření odsouhlasila a vydala vláda - v neděli 15. března s účinností od půlnoci na pondělí. Ministerstvo teď omezení pohybu na veřejnosti prodloužilo minimálně do 1. dubna.

Podívejte se na reportáž TV Nova o opatřeních, které vláda zavedla: