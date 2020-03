"Kdo vám to řekl? Jméno!" Babiš před národem "cepoval" Vojtěcha

Na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu se odehrála nezvyklá scéna, kdy premiér Andrej Babiš vstoupil do vystoupení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten právě vysvětloval, proč o den dříve uvedl národ v omyl, když oznámil, že se lékařka z laboratoře Tilia nakazila při odběru před testováním na koronavirus. To ale nebyla pravda, lékařka se nenakazila, dokonce ani neodebírala žádné vzorky.

Jak ministr Vojtěch mylně oznámil, že je lékařka nakažená a v karanténě, se podívejte zde.

Ministr Vojtěch se za mylnou informaci omluvil s tím, že ji sám dostal od zdravotního ústavu. V tu chvíli se do jeho vystoupení vložil premiér Babiš a Vojtěcha vyzval, aby jmenovitě označil člověka, od kterého špatnou informaci dostal. "Řekněte přesně, kdo vám to řekl. Nebuďte slušný, řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník," vyzval Babiš ministra zdravotnictví.

Vojtěch se podle svého výrazu zdráhal označit viníka, ale nakonec "nátlaku“ Babiše podlehl a řekl, že informaci dostal od doktorky Mackové ze Státního zdravotního ústavu. "Nebyla to vědomá lež, dostal jsem špatnou informaci a omluvil jsem se za to. Byla to chyba," uzavřel ministr Vojtěch.