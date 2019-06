Víte, že v létě byste měli používat zahradní hadice s UV filtrem proti slunečnímu záření?

Vaše zahrada se zelená a kvete. A tak nastává čas, kdy o ní musíte dobře pečovat, aby byla co nejdéle krásná a vy jste si mohli užívat plnými doušky. A jak všichni víme , nejdůležitějším co zahrada potřebuje je voda a slunce. Sluneční svit bohužel neovlivníte, ale zato dostatečnou závlahu ano a k tomu potřebujete samozřejmě hadici.



Možná teď řešíte dilema, kterou hadici si koupit. Dobrý prodejce vám s výběrem té správné vždy poradí. Každopádně, než se pustíte do výběru, předem si ujasněte, na co ji budete používat a jaké vlastnosti od ní požadujete. Existuje totiž celá řada typů – od zahradních přes zemědělské až po průmyslové. Všechny mají své specifické vlastnosti, a ne všechny budete potřebovat.



V České republice patří mezi největší výrobce PVC hadic firma z Valašska, firma Valmon, která už má více než 25letou tradici nejen u nás, ale i v zahraničí, tradici, která znamená kvalitu a zodpovědný přístup k zákazníkovi. Za ty více jak dvě desetiletí zakotvila na trhu především s důrazem na kvalitu svých výrobků. Zákazníci si pochvalují jejich dlouholetou životnost, díky které nemusí každý rok řešit nákup nové hadice.



Lidé mají „Valmonky“ ve veliké oblibě, ať již se jedná o základní typ hadice průhledné zelené typ 1122



Nebo o v poslední době velmi oblíbené hadice GARDEN typ 1117SE S černou vnitřní vrstvou, díky které se v ní netvoří řasy a je to hadice silnostěnná, a proto se nekroutí a nezalamuje.Dále také nabízíme silnostěnnou hadici PROFI typ 1119

V provedení žlutá, zelená a modrá, která je opatřena silnou stěnou a vysokopevnostní přízí.A proč je dobré mít hadici s UV filtrem?Ryze česká firma Valmon má tu výhodu, že si všechny směsi na výrobu hadic připravuje sama a tím ručí za vysokou kvalitu hadic. Také proto je samozřejmostí, že v každé směsi jsou UV stabilizátory k ochraně proti slunečnímu záření, které zajištují dlouhou životnost hadic, kdy „valmonky“ ji běžně mají 12 let a u některých typů dokonce 15 let. Sami se můžete o tom přesvědčit v reportáži.Proto neváhejte a s výběrem kvalitní hadice, v naší, tak široké nabídce si jistě vybere každý a bude pro vás zavlažování hrou!Pokud hledáte značku, která využívá prvotřídní materiál, abyste byli s výrobky maximálně spokojeni, obraťte se na www.valmon.cz . nebo na eshop www.eicoplus.cz , kde při zadání hesla ZAVLAŽOVÁNÍ HROU! dostanete k nákupu dárek zdarma.