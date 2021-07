Vláda chtěla krátit obětem tornáda dotace. Ministryně Dostálová teď couvla

Podle současných podmínek měly oběti tornáda na jižní Moravě získat od státu dotace na bydlení, které by se ale krátily o peníze od pojišťovny i o dary. To vzbudilo na sociálních sítích obrovskou nevoli. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) teď ale otočila a tvrdí, že jde o chybu a peníze se krátit nebudou.

Na podmínky pro vyplácení dotace na bydlení obětem tornáda na jižní Moravě upozornila na Twitteru jedna z obětí, které živel zničil dům.

"Jsem jedna z postižených tornádem. Dnes jsem vyřizovala žádost o dotaci 2 miliony. Bylo mi řečeno, že dotace se krátí o částku od pojišťovny a dále se dotace krátí o jakýkoliv peněžní dar, který jde oficiální cestou," napsala uživatelka Jaroslava Sečkářová.

Její slova okamžitě vzbudila na sociální síti vlnu pozdvižení. "Maximální podpora se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými náklady na obnovu nebo pořízení, výší vyplaceného pojistného plnění, výší jiné podpory státu a příjmem z veřejné sbírky," stojí v dokumentu, který má žadatel vyplnit.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v úterý ale otočila. "Hluboce se omlouvám lidem postiženým katastrofou za nejistotu, kterou v nich mohl vyvolat programový dokument," uvedla. Podle ní jde o chybu. "Spornou větu o darech z pravidel vyjmeme. Úředníci to mysleli dobře, ale je to nesmysl, vyvolává to jen nejasnosti. Proto jsem se rozhodla, že navrhnu vládě vypuštění, aby měli lidé jasno a nebáli se. Dary se z dotace odečítat nebudou!" uvedla ministryně na Twitteru.

Omlouvm se lidem postienm katastrofou za nejistotu, kterou v nich mohl vyvolat ednick dokument. Vm, e provte patrn ty nejt chvle v ivot. Nikdy jsme nechtli sniovat dotaci o dary. — Klara Dostalova (@DostalovaK) July 6, 2021

Na obce postižené tornádem se vybralo už přes miliardu korun. V zasažených vesnicích stále probíhají odklízecí práce. Tamní obyvatelé i dobrovolníci už stačili uklidit tisíce tun suti nebo vraky aut. Mizí ale i celé domy.

Ničivé tornádo si vyžádalo šest obětí, okolo 200 zraněných a okolo 1200 zničených domů, z nichž zatím přes 100 musí jít kompletně k zemi.

Zasažená oblast na jižní Moravě se bude s následky potýkat nejspíš několik let. Tornádo dosáhlo druhé nejvyšší síly EF4, vítr tak dosahoval rychlosti mezi 267 až 322 kilometry v hodině. Prohnalo se 26 kilometrů dlouhou a přibližně půl kilometru širokou oblastí. Škoda je prozatím vyčíslena na 15 miliard korun.