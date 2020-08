Vláda dnes upřesní, jak to bude s rouškovným a superhrubou mzdou

Už několik dní vláda intenzivně projednává návrh mimořádného příspěvku pro důchodce, tzv. rouškovného, a úpravu daně z příjmů zrušením superhrubé mzdy. Diskuze už jsou patrně u konce - premiér Andrej Babiš (ANO) a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) svolali na páteční odpoledne tiskovou konferenci, kde představí výsledky jednání.

O dani z příjmů se diskutuje už dlouho. Ke zrušení superhrubé mzdy se přiklonil jak Babiš, tak Hamáček, o konkrétní podobě se však vedly obsáhlé debaty.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) představila hned šest různých variant úpravy a počítá s výší daně z příjmů od 15 do 19 procent. Hamáček prosazoval progresivní zdanění, které by znamenalo, že člověk z vyšším příjmem by platil vyšší procento daně. S tím nesouhlasí opozice, která jinak zrušení superhrubé mzdy podporuje.

Naopak k rouškovnému se staví silně kriticky. Návrh prosazuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která představila dvě varianty - buď by důchodci dostali jednorázový příspěvek ve výši šesti tisíc korun, anebo pětistovku každý měsíc.

