Vláda představí opatření od 3. května. Co všechno se má otevřít? PŘEHLED

Pokud se epidemická situace v Česku nezhorší, už v pondělí 3. května nastane další rozvolňování stávajících opatření. Hygienický režim, který bude platit v nově otevřených provozovnách vláda představí na pondělní tiskové konferenci. Podívejte se, co vše bude jinak.

Návrat dalších žáků do škol

Do lavic by se od pondělí měli vrátit žáci druhého stupně základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří. Fungovat bude rotační systém po celých třídách a týdnech. Týká se to však pouze regionů, které mají méně než 100 nově nakažených týdně na 100 tisíc obyvatel.

Aktuálně této podmínce odpovídají především okresy na severovýchodě a západě Čech, například Cheb, Karlovy Vary, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Klatovy, Domažlice, Tachov, Jičín či Hradec Králové. Okresy ve zbytku republiky se většinou pohybují nad touto hranicí.

Při návratu do škol je povinné se podrobit pravidelnému testování a nošení ochranných pomůcek.

Sportovní aktivity pro děti

Ve výše zmíněných regionech by měl být od 3. května rovněž povolený organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku. Vztahuje se to i na tělesnou výchovu a sportovní činnosti ve školách, ovšem pouze ve venkovním prostředí. Tělocvičny musí stále zůstat zavřené.

Sportovat mohou děti ve skupinách po dvaceti na jednom odděleném sportovišti o ploše minimálně 15 metrů čtverečních na jednu osobu. Ochranné pomůcky na sobě mít nemusí, povinné je ale testování a dodržování hygienických opatření.

Obchody a trhy

Prodejny, které dosud musí být stále uzavřené, se od pondělí znovu otevřou. Týká se to například obchodů s oblečením pro dospělé nebo nábytku a potřeb do domácnosti. Celostátně ale musí platit méně než 100 nových záchytů nákazy týdně na 100 tisíc obyvatel. Podmínkou je dodržování přísných hygienických opatření.

Za stejných podmínek se budou moci otevřít i venkovní trhy bez ohledu na nabízený sortiment.

Lidé si budou moci zajít rovněž do galerie, muzea či na hrad nebo zámek, ale pouze v regionech s méně než 100 novými nakaženými týdně na 100 tisíc obyvatel. Skupinové prohlídky povolené nebudou.

Služby

Od 3. května budou moci opět otevřít kadeřnictví, kosmetické a masážní salóny a další služby s péčí o tělo. V balíčku se počítá s režimem jednoho zákazníka na jednoho člověka poskytujícího danou službu.

Kromě přísného hygienického režimu, včetně ochranných pomůcek, bude povinný negativní PCR nebo antigenní test na covid a jsou zakázány činnosti, při kterých se narušuje celistvost kůže (například aplikace piercingu).

V provozu mohou být také opět služby pro zvířata, například psí salóny.

Lázně

V balíčku 2 se také počítá se zdravotní péčí v lázních pro samoplátce. Nastoupit mohou pouze postcovidoví pacienti do 90 dní po prodělání koronavirové infekce. Vyloučen je krátkodobý pobyt, omezený je i příjem zahraničních hostů, kteří musí předložit výsledek testu na covid-19.

