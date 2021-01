Vláda jedná o "zapomenutých" kompenzacích i o rušení některých stran

Vláda na prvním zasedání v tomto roce posoudí vývoj pandemie v Česku. Aktuálně platí nejvyšší stupeň protiepidemického systému PES a většina obchodů a služeb je zavřená či omezená. Ministři budou jednat také o kompenzacích například pro provozovatele skiareálů.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) by měl předložit komplexní návrh pro všechny provozovny, které zasáhla vládní opatření proti šíření covidu. Kompenzace budou počítány za dny, kdy provozy musely mít zavřeno.

Zákonodárci projednají také návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který se týká ošetřovného. To by podle návrhu nemělo být započítáváno do příjmů při posuzování nároku na dávky. Na příspěvky od státu by tak mohlo dosáhnout více rodin a méně by hrozilo, že přijdou například o příspěvek na bydlení proto, že jim dorazí zpožděné ošetřovné.

Jedním z bodů jednání je i návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na možné pozastavení činnosti či rozpuštění některých politických stran a hnutí.