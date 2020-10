Vláda zhodnotí stav epidemie. Chce zavřít speciální školy

Žáci a studenti se učí z domova od 14. října. První stupeň základních škol se měl vrátit do lavic 2. listopadu. Ministři to ale před několika dny vyloučili. Místo toho by mělo přijít další uzavírání zařízení, které měly doteď výjimku.

"Pan ministr školství Robert Plaga bude na vládě navrhovat dočasné uzavření speciálních škol, a to od 2. listopadu. Tento návrh se bude týkat také jednoletých nebo dvouletých praktických škol,“ řekla Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství.

Znovuotevření škol chce jako jednu z prvních věcí po uvedení do funkce řešit také ministr zdravotnictví Jan Blatný, který se dnes zároveň poprvé zúčastní jednání vlády. "Máte pravdu, že jsme jedna z mála zemí, která uzavřela i školy a je potřeba zjistit (opět na základě dat, která máme), jestli to tak má zůstat, nebo jestli se to má změnit.

S nemocí covid-19 se teď v Česku potýká skoro 180 tisíc lidí. Průběh je podle údajů ministerstva zdravotnictví u většiny mírný, v nemocnicích je teď zhruba 6 600 pacientů.