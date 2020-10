Vláda: Zvažujeme, že všichni Češi budou muset na test

Vývoj epidemie v Česku je z evropských států nejhorší. Vláda uvažuje o tom, že by se všichni lidé museli nechat otestovat. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve středu také představil zpřísněná opatření, na dva týdny se zastavuje kultura i sport kromě mezinárodních utkání.

Všichni Češi možná budou muset na testy na koronavirus. Ve středu to společně s přísnějšími opatřeními oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Vláda o tom jedná s praktickými lékaři.

"V posledních dvou dnech jsme velmi intenzivně diskutovali o ambiciózním projektu, kterým je protestování všech obyvatel České republiky. Nebylo by na bázi testů PCR, ale šlo by o antigenní testy," uvedl Prymula.

Šéf resortu zdravotnictví si myslí, že provést by se to dalo do dvou týdnů. "Budeme intenzivně jednat s praktickými lékaři. Celý projekt se musí důkladně připravit. Byli bychom schopni odhalit nějakých 90 až 93 procent všech pozitivních v populaci," dodal.

Podle Prymuly je testování všech obyvatel jedním ze způsobů, jak zpomalit šíření nákazy v Česku. Infikovaných je momentálně přes 43 tisíc, ve středu přibylo rekordních 5335 případů.

Na dva týdny se proto zastavuje kultura i sport, výjimku mají jen mezinároní utkání s povolením a bez diváků. Hospody, restaurace či bary musejí zavírat už ve 20 hodin. Podrobný přehled nařízení najdete zde.