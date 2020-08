Kdy se vrátí povinné roušky? Vláda jedná o opatřeních ke koronaviru

Na zasedání vládní rady čeká ministerstvo školství, které následně rozešle ředitelům škol manuály s informacemi. Ti mají na přípravu začátku školního roku už jen dva týdny. Další plošné uzavírání škol podle informací vlády nehrozí. Jejich chod chce řídit na základě regionálního semaforu.

Národní sportovní agentura chystá podobné manuály pro sportovní kluby. Spolu s návratem dětí do škol hygienici očekávají větší zatížení hromadné dopravy, a tedy i šíření nemocí. Do budoucna je tak možné, že vláda znovu přikročí ke zpřísnění podmínek ohledně nošení roušek.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) bude jedním z témat jednání i ochrana seniorů a ostatních zranitelných skupin obyvatel. Vládní rady se zúčastní také ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Jeho zájmem je stanovení nových podmínek pro pořadatele kulturních akcí. Zaorálek už dříve varoval, že konání velkých akcí s účastí nad 1000 lidí bude na podzim zřejmě stále ještě nemožné. Pořadatelé naopak volají po uvolnění opatření.

V úvahu připadá i zkrácení doby povinné karantény. Odborníci souhlasí s tím, aby se doba izolace ze stávajících dvou týdnů zkrátila na 10 dní. S návrhem souhlasí i premiér Babiš.

Dalším bodem jednání vlády budou změny v systému hlasování v říjnových krajských a senátních volbách. Zapojit se zřejmě budou moci i ti občané, kteří jsou v karanténě. Novela zákona počítá s možností hlasování z auta, zřízením volebních okrsků v uzavřených domovech pro seniory i výjezdovými komisemi.

Členové volebních a sčítacích komisí by se podle návrhu také měli dočkat navýšení odměn o 500 korun. Vytvoření speciálních volebních komisí by mělo vyjít na zhruba 9,5 milionů korun. Odměny na dalších 56 milionů korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vyčíslila letošní volební rozpočet na 450 milionů korun. To je o téměř 150 milionů víc než před čtyřmi lety.