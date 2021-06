Vojtěch: Na další vlnu epidemie jsme připraveni. Obáváme se ale mutací

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se zatím v žádném z krajů situace se šířením koronaviru nezhoršila. Na případný návrat epidemie koronaviru má prý vláda připravený plán.

"Pokud by byl nějaký region více zasažen, tak bychom přijali lokální opatření, jako například omezení hromadných akcí apod. Pokud by ta situace byla celoplošná, tak bychom museli k tomu přistoupit skutečně v rámci celé České republiky. To by byla otázka zejména hromadných opatření typu povinnosti respirátorů ve vnitřních prostorech, na pracovištích a podobně," řekl v úterní Snídani s Novou ministr zdravotnictví.

Na možnou další vlnu se připravují i nemocnice. V kritickém stavu byla ještě začátkem roku například nemocnice ve Slaném. Chyběla lůžka, zdravotnický materiál, personál i plán. Teď už se tam ale zdravotníci případného návratu epidemie nebojí.

"Myslím, že personál už v tom umí chodit. Máme teď jedno trvalé covidové oddělení, které je připraveno ke spuštění z hodiny na hodinu a máme i plán, jak bychom aktivovali další covidová oddělení. Zdravotnický materiál teď máme do zásoby tak na tři měsíce. Další vlny epidemie se nebojíme, pokud přijde, tak si s ní poradíme," řekl ředitel nemocnice ve Slaném Štěpán Votoček.

K udržení příznivé epidemické situace je podle ministra zdravotnictví důležité tzv. sekvenování viru. To totiž pomáhá odhalit a evidovat, který typ mutace koronaviru se v Česku vyskytuje.

"Otázka mutací je něco, co vidíme, že se děje v jiných zemích, kde, pokud ti lidé nejsou plně očkováni, mají pouze jednu dávku, tak ta účinnost proti mutacím, zejména proti delta mutaci (původně nazývaná jako indická, pozn. redakce) je asi 33 %. Takže to nás může ještě potrápit. Proto se nyní snažíme vyšetřovat ty vzorky, které jsou podezřelé," doplnil Vojtěch.