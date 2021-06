Pravidla pro testy v práci a u kadeřníka sjednotíme, slíbil Vojtěch

Češi se v pondělí dočkali výrazného rozvolnění koronavirových opatření. Podle odborníků je však nutné myslet dopředu. Právě proto ministerstvo zdravotnictví plánuje plošné PCR testování žáků po prázdninách. V pořadu Snídaně s Novou to řekl šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO). Odpovídal i na dotazy diváků, prozradil například, jestli by šel znovu do pěvecké soutěže SuperStar.