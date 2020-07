Vojtěch představil semafor, budou se podle něj řídit opatření

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil tzv. semafor, tedy čtyřstupňový systém, kterým by se hygienici měli řídit při vyhlašování epidemiologických opatření v jednotlivých okresech České republiky.

Oproti původním plánům, že by semafor platil pro jednotlivé kraje, se nakonec ministerstvo rozhodlo, že jej vztáhne na úroveň jednotlivých okresů. "Jsou tady kraje, které jsou velmi velké z hlediska počtu okresů a rozmanitosti epidemiologické situace, nebylo by efektivní hodnotit kraj jako celek," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Semafor má podle něj čtyři stupně – nulový, kde není žádný výskyt viru v daném regionu. Zelený stupeň pak znamená sporadický výskyt nákazy bez komunitního přenosu. U žlutého stupně začíná komunitní přenos nákazy a červená barva značí region s narůstající nebo přetrvávajícím komunitním přenosem.

Klíčové slovo budou mít podle ministra epidemiologové.

Postupy jsou určené hlavně pro orgány veřejného zdraví, ale i například pro nemocnice, které musí podle konkrétního stupně mít například vyhrazená lůžka či dostatečnou kapacitu odběrových míst v laboratořích.

Systém je budovaný pro onemocnění Covid-19, ministr ale upozornil, že v budoucnu bude možné použít jej i na jiné epidemie, například pro spalničky. "Je velmi dobře schopen reagovat i na další infekční choroby," uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik Ladislav Dušek dodal, že plošná epidemiologická situace je v České republice dobrá. "V drtivé většině okresů nejsou žádné nebo jsou jen sporadické výskyty," uvedl Dušek. Za ohniska jsou považovány Praha, Jihlavsko a částečně Středočeský kraj, ohnisko v Moravskoslezském kraji podle Duška vyhasíná. Za méně pozitivní příběh označil Prahu, kde je reprodukční číslo 1,9.

Žlutý stupeň platí jen v Praze, v části Moravskoslezského kraje, v Brně, na Jihlavsku a v okresech Praha-východ a Praha-západ pak platí zelený stupeň.

Od pondělí začala platit nová opatření, které ministr avizoval minulý týden. Na hromadných akcích může být nyní nejvíce 500 účastníků namísto tisícovky. Pořadatel ale může rozdělit prostor až do pěti sektorů, kdy by 500 účastníků mohlo být v každém z nich, to se týká například fotbalových stadionů.

Už od soboty platí povinnost nosit roušky na hromadných akcích s účastí více než 100 osob, další opatření platí v jednotlivých regionech, například v Praze je nutné mít roušku ve zdravotnických zařízeních, či na Jihlavsku v MHD. Přehled opatření najdete ZDE.

Podobný "semafor" před časem spustilo ministerstvo pro cesty do evropských zemí. V současnosti jsou na něm všechny země zelené, tedy platí za země s nízkým rizikem nákazy. Od pondělí se mezi tyto země zařadilo i Švédsko.