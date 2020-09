Vojtěch uvedl eRoušku 2.0. Uživatele varuje, když se setkají s nakaženými

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý představil novou verzi aplikace eRouška 2.0. Fungovat by měla začít za dva týdny a bude anonymně varovat uživatele, že přišli do kontaktu s nakaženým.

Nová verze aplikace eRouška 2.0 bude každého uživatele varovat, pokud přijde do kontaktu s nakaženým. Varování bude anonymní, uživatel se tak nedozví, kdo přesně byl nakažený.



Uživatel, u kterého se prokáže nákaza nemocí Covid-19, dostane od hygieny unikátní kód, který vloží do aplikace. Ta následně varuje jiné uživatele, kteří s ním byli v kontaktu. Může jít například o cestující v MHD, které by hygienická stanice jinak nenašla, protože by neznala jejich jména.

Uživatel, kterému varování přijde, by následně měl hlídat svůj zdravotní stav a chovat se zodpovědně. Při potížích by měl informovat svého praktického lékaře.



"Aplikace eRouška 2.0 funguje na principu varování. Pokud se setkáte s nakaženým, aplikace vás na to upozorní. Díky této informaci můžete přizpůsobit své chování a ochránit svou rodinu. Aplikace klade velký důraz na zodpovědnost každého z nás," vysvětlil novou funkci ministr Adam Vojtěch. Aplikace nově také dokáže spolupracovat s podobnými systémy v zahraničí.

Anketa Využijete aplikaci eRouška 2.0? Ano, nainstaluji si ji hned, jak vyjde 77 17 hlasů Ne, považuji ji za zbytečnost 18 4 hlasy Nemám přístroj, na kterém by se dala spustit 5 1 hlas Hlasovalo 22 lidí.

Stažení aplikace je dobrovolné a její tvůrci nyní čekají až novou verzi schválí Apple a Google. To by podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a IT Vladimíra Dzurilly mělo být hotové do půlky září. Uživatelé, kteří si stáhli předchozí verzi, si novou eRoušku stahovat nemusí. Postačí jim aktualizovat si původní verzi.



Aplikaci si zatím stáhlo zhruba 250 tisíc lidí, což je podle ministra Vojtěcha poměrně málo. Od nové verze aplikace si ministr slibuje, že uživatelů přibyde. Vyřešila se podle něj řada nedostatků. Lidé si například stěžovali na velkou spotřebu baterie.



Nejméně dvě desítky škol po celé republice zůstaly zavřené: