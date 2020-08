Babiš o zmatku s rouškami: Vojtěcha popletli, Maďara jsem nikdy neviděl

Vojtěch čelil kvůli změnách v nových pravidlech nošení roušek silné kritice, podle Babiše to však nebyla ministrova vina. Premiér je přesvědčen, že ho popletli podřízení.

"Tady byly vlastně dvě skupiny, které měly nějaký názor. Já si myslím, že pan ministr byl uveden do omylu, že zkrátka všichni na to mají stejný názor, a včera (ve čtvrtek, pozn. red.) se ukázalo, že to nebyla pravda," řekl Babiš novinářům v Liberci. Zároveň potvrdil, že Vojtěch v čele resortu zdravotnictví bude pokračovat.

Narážel i na předešlou kritiku epidemiologa Rastislava Maďara, jehož tým už po rouškovém zmatku nebude samostatný. Povede ho hlavní hygienička Jarmila Rážová. "Já jsem pana Maďara kritizoval proto, že se v nějakém rozhovoru vyjadřoval, že si Češi žijí nad poměry. Co je mu do toho, co se má k tomu co vyjadřovat," prohlásil premiér rázně.

S Maďarem se prý ani nezná. "Pokud se lidé mají dobře a mohou si to dovolit, tak to není jeho role, aby komentoval, jak se mají Češi. Já ho ani neznám, v životě jsem ho snad neviděl, možná jednou. Já samozřejmě spolupracuji s profesorem Prymulou," shodil Maďarovu dosavadní roli Babiš. Epidemiolog přitom působí při ministerstvu zdravotnictví už od začátku koronavirové epidemie v Česku.

Předseda vlády také přiznal, že krátkodobý odklon od tzv. koronasemaforu byl nešťastný. Ten se podle čtvrtečního rozhodnutí ministerstva zdravotnictví bude aktualizovat vždy v pátek, aby se podle něj mohla upravovat opatření ve školách.

"Je pravda, že na ten semafor mají různí lidé různé názory. Pan Žaloudík má na to extrémní názor, pan Maďar zase jiný extrém. My zkrátka jsme v jiné situaci, nemáme 400 lidí v nemocnicích. Sledujeme to, ten vir se změnil, ale my jsme řešili návrat do škol," dodal Babiš s tím, že čtvrteční podoba pravidel už se nezmění.

Podle nich bude od 1. září nutné nosit roušku ve vozech hromadné dopravy nebo zdravotnických zařízeních. Naopak nebude potřeba ji nasazovat třeba v kadeřnictvích. Přehled pravidel najdete tady.

