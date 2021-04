Volby by v dubnu vyhrála koalice Pirátů a STAN. Posílila ČSSD

Pokud by se v dubnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, podle volebního modelu agentury STEM by je vyhrála koalice Pirátů a STAN. Hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem hlasy stále ztrácí a skončilo by druhé. Třetí místo by obsadila koalice SPOLU.

Hnutí ANO v dubnovém průzkumu oslabilo. Volební model agentury STEM je další, který ukazuje, že by hnutí mohla porazit koalice Pirátů a STAN. Ta by nyní získala 27,9 % hlasů. ANO by skončilo druhé s počtem 24 % hlasů.

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by získala třetí místo s 16,6 % hlasů. Do sněmovny by se v dubnu dostalo i hnutí SPD Tomia Okamury s 12,8 % hlasů, ČSSD se 7 % hlasů a jako poslední by sněmovnu těsně doplnila KSČM s 5,2 % hlasů. Zatímco komunisté stále balancují na hraně vstupu do sněmovny, ČSSD si oproti předchozím průzkumům polepšila, v prosinci a v únoru jí STEM předpovídal, že nepřekročí pětiprocentní hranici.

Ve volebním modelu se také objevila nová politická strana Přísaha Roberta Šlechty, které výzkum přisuzuje 2,4 % hlasů.

Pokud by se voleb do Poslanecké sněmovny účastnily politické strany samostatně, v dubnu by je vyhrálo opět hnutí ANO s 23,8 % hlasů. Druzí by skončili Piráti s 18,6 % hlasů a na třetí místo by se posunula SPD s 12,9 % hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny čekají Česko na podzim, konkrétně 8. a 9. října.

