Volby by v prosinci opět ovládlo hnutí ANO, nejrychleji rostou Piráti

Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly v prosinci, na prvním místě by se podle SANEP umístilo hnutí ANO, které oproti poslednímu měření ztratilo jen lehce. Na druhé místo by se dostala koalice ODS/TOP 09/KDU-ČSL, třetí místo by pak získali Piráti, kteří si výrazně polepšili. Do Sněmovny by se dostalo sedm stran, komunisté by se drželi podle průzkumu na hranici.