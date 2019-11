Volby by vyhrálo ANO, druhé místo by získali Piráti. TOP 09 by neuspěla

Do Poslanecké sněmovny by se v říjnu podle průzkumu dostalo sedm politických stran. Nejsilnější pozici by si stále obhájilo ANO, na druhém místě by se umístili Piráti. Těsně pod hranicí pěti procent by skončily TOP 09, STAN a Trikolóra, které by tak nezískaly žádný mandát.