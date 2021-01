Volby by vyhrálo ANO! Hnutí SPD si polepšilo, ČSSD se propadá

Nejvyšší podporu mezi voliči má i nadále hnutí ANO. To zůstává s 27,1 % na přední pozici. Druhé místo patří koaličnímu uskupení Piráti/STAN. Vyplývá to z lednového průzkumu volebních preferencí společnosti SANEP.

Přestože má hnutí ANO stále mezi lidmi nejsilnější podporu, v aktuálním průzkumu volebních preferencí do Poslanecké sněmovny zaznamenalo oproti předchozímu měsíci pokles o 0,6 %.

"Je patrné, že i přes rostoucí nesouhlas veřejnosti s některými vládními opatřeními proti šíření covidu-19 i nepříliš vydařeným startem očkování má hnutí Andreje Babiše (ANO) stále velmi silnou a stabilní voličskou podporu,“ uvádí agentura.

Druhé místo obsadilo uskupení Piráti/STAN, to zaznamenalo v lednu mírný pokles o 1,9 %. Hlas by jim dalo 23,6 % voličů. Na třetím místě by se umístilo koaliční uskupení ODS/TOP 09/KDU-ČSL, a to s 18,8% ziskem.

"Za poklesem zájmu voličů o toto uskupení může být nedávný odchod výrazného politika TOP 09 Miroslava Kalouska ze Sněmovny,“ míní odborníci.

Nárůst zaznamenalo hnutí SPD pod vedením Tomia Okamury. To si polepšilo 0,7 %, v lednu by jej volilo 8,8 % lidí. Jde o jedno z mála hnutí, které se za poslední měsíce těší rostoucímu trendu voličských preferencí.

Pokles se však nevyhnul ani sociální demokracii. ČSSD skončila na pátém místě. Svůj hlas by jim dalo 6,2 % voličů. "Sociální demokracii se v současné době nedaří příliš prosadit na domácí politické scéně, dílčí úspěchy vlády jsou většinou přisuzovány koaličnímu vládnímu partnerovi hnutí ANO,“ doplnili experti.

Těsně nad hranicí volitelnosti se v lednu ocitla KSČM se ziskem 5 %. Naopak do Sněmovny by se nedostaly Trikolóra a strana Zelených.

Prezident Zeman pověří sestavením vlády vítěznou stranu. Více se dozvíte v následující reportáži: