Volby do Europarlamentu jsou tu! Jediní Češi hlasují dva dny

Už za pár hodin začínají v České republice volby do Evropského parlamentu, volební místnosti se otevřou dnes odpoledne. Mezi první voliče se budou již tradičně řadit i lídři politických stran či prezident Miloš Zeman.

Během následujících dvou dnů budou Češi vybírat, kdo je bude zastupovat příštích pět let v Evropském parlamentu. Na výběr mají 841 kandidátů, které nominovalo 40 politických stran a hnutí, zvoleno může být ale jen 21 z nich.

Volební místnosti se otevřou dnes ve 14:00, lidé budou moci volit až do 22:00. Další možnost vhodit svůj hlas do urny budou mít v sobotu od 8:00 do 14:00.

Voliči by si neměli zapomenout průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas), kterým se prokážou volební komisi. V případě, že si zapomenou volební lístky, mohou požádat o náhradu přímo ve volební místnosti.

On-line reportáž Volby do Evropského parlamentu - den první Stále nevíte, koho volit? Projděte si kandidátky jednotlivých stran. Všechny najdete zde. Volební komise po uzavření volebních místností hlasy spočítají a předají je úřadům. Zveřejnit se ale mohou výsledky až po uzavření poslední volební místnosti v celé EU. Přestože se volební místnosti v Česku uzavřou už v sobotu ve 14:00, výsledky voleb budeme znát až v neděli po 23:00.

Volby se konají napříč celou Evropskou unií, odvoleno již mají Britové a Nizozemci, dnes volí své europoslance ještě Irové. Zítra se k nám připojí Lotyšsko, Malta a Slovensko. Zajímavostí je, že Česká republika jako jediná země EU vybírá své zástupce do Evropského parlamentu dva dny, jinde jsou volby jen jednodenní.

Výsledky voleb budou zveřejněny až v neděli večer a v noci na pondělí poté, co skončí hlasování v poslední členské zemi.