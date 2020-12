Volební průzkum: ANO nadále vede, Piráti jsou druzí a STAN posiluje

"ODS výrazně ztratila a propadla se na třetí až čtvrté místo na úroveň posilujícího hnutí STAN. Na poklesu preferencí ODS se mohlo podepsat hlasování s hnutím ANO o superhrubé mzdě,“ komentovala agentura Median svůj nejnovější volební model. Hnutí ANO si první příčku i nadále udržuje díky masivní podpoře od voličů starších 65 let (46,2 procenta).

Druhou příčku si od září udržují Piráti, kteří v listopadu posílili na 14 procent a zůstávají tak nejsilnější opoziční stranou. Nejvýrazněji si polepšilo hnutí STAN, které se na listopadových 10,5 procenta vyhouplo ze srpnových cca pěti procent. "Rychlý nárůst preferencí může být podpořen i přelivem voličů od oslabené ODS, ale tvrzení zatím nelze podložit konkrétními daty,“ zdůrazňuje agentura.

Nárůst přízně voličů je patrný ještě u Okamurovy SPD, která by ve volbách obsadila pátou příčku se ziskem 8,5 procenta. Z aktuálního průzkumu je patrné také zastavení prudkého poklesu přízně pro ČSSD, která se sedmi procenty obsadila šestou příčku.

Nad pětiprocentní hranicí, nutnou pro vstup so sněmovny, se drží kromě uvedených stran ještě KSČM a jen těsně TOP 09. Tento limit by naopak nesplnila KDU-ČSL, Trikolóra, Zelení a další politické subjekty.



Voleb by se zcela jistě zúčastnilo 51,5 procenta respondentů. Naopak 30 procent dotázaných je si jisto, že by k hlasovacím urnám nepřišli. Pokud by se naplnil počet voličů připouštějících účast ve volbách (62,5 %), znamenalo by to mírně vyšší volební účast než při volbách do zákonodárného sboru v roce 2017.