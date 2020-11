Blokuje vám cestovka peníze? Musí je hned vrátit, zní nařízení z Bruselu

Unijní předpisy jednoznačně stanovují, že lidé mají právo na bezodkladné vrácení peněz, a to bez výjimek. „Evropští spotřebitelé mají právo nechat si vyplatit hotovost, pokud ji chtějí a tečka,“ upozornila už v březnu místopředsedkyně Evropské komise Margarethe Vestagerová. Eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders proto v dopise vyzval české ministerstvo pro místní rozvoj, aby zajistilo okamžitou kompenzaci těm, kteří poukázku místo hotovosti už dostali. Informaci přinesl jako první Radiožurnál.

Mluvčí ministerstva Vilém Frček potvrdil, že Reyndersův dopis na úřadě obdrželi, s jeho obsahem se ale teprve seznamují. Další kroky české strany proto podle Frčka nelze předvídat.

Ministerstvo však dále trvá na tom, že unijní pravidla na ochranu spotřebitele neporušilo, protože český zákon obsahuje řadu výjimek. Například o vyplacení peněz si už teď mohou zažádat lidé starší 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Peníze mohou rovnou požadovat také školy v případě školních zájezdů. Evropská komise ale chce, aby všichni lidé i v současné mimořádné situaci mohli dostat peníze hned a bez výjimek.

Ministerstvo se brání také garancí, že lidé o peníze nepřijdou, pokud voucher nevyužijí. Pokud do 31. srpna 2021 klient cestovní kanceláře poukaz nevyužije, peníze mu musí kancelář vrátit. To by ale znamenalo, že se lidé ke svým penězům dostanou až v září příštího roku. A to podle Evropské komise není přípustné. „V těžké finanční situaci se totiž nemusí nacházet jen cestovky, ale také jejich klienti,“ zdůraznila Vestagerová.