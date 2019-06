Vražedkyni pustili kvůli těhotenství. Dítě zřejmě vyrůstat neuvidí

Petra Janáková má za sebou první noc na svobodě. Žena odsouzená na třicet let vězení za vraždu sběratele mincí, kterého s manželem zastřelili pro několik desítek tisíc korun, byla v pátek po dvou letech propuštěna kvůli těhotenství. Do vězení by se měla vrátit až příští rok na podzim. Pokud se tak skutečně stane, tak už pravděpodobně bez nároku na výchovu potomka. Toho čeká zřejmě opatrovnictví.

Petru Janákovou zastihl štáb TV Nova v pátek pár hodin po propuštění na pardubickém nádraží. O rozhovor nestála, snažila se rychle nasednout na vlak do Jilemnice.

V pětitisícovém městě nejsou z návratu dočasně propuštěné vražedkyně zrovna nadšeni.

"Já to vůbec neuznávám, tohle. Měla by si odsedět trest a ne aby jí pouštěli," řekli TV Nova místní. Ptají se také, jak je možné, že Janáková ve vězení otěhotněla.

Janáková šla po dopadení do vazby i kvůli možnosti útěku. Teď je na svobodě a ví, že jakmile bude dítěti rok, musí na 28 dosud neodsezených let zpět za mříže. Co když se bude snažit zmizet? Policisté s tím nemohou nic dělat.

Pokud vražedkyně neuprchne nebo znovu neotěhotní a rok po narození dítěte se do vězení opravdu vrátí, tak nejspíš sama. V ženské věznici ve Světlé nad Sázavou funguje známé oddělení pro matky s dětmi. Na to, že by se tam dostala, může Janáková podle všeho rovnou zapomenout.

Odsouzené na tomto oddělení mají kratší tresty a většinou opouštějí vězení, když jsou jejím dětem tři roky. Potomkovi Janákové by bylo sedmadvacet.

"V podstatě u těch dlouhých trestů je umístění do oddělení pro matky s dětmi nemožné," řekla TV Nova mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby Petra Kučerová.

Otázka je, co se zatím nenarozeným dítětem bude. Janáková sice může zuby nehty trvat na tom, že se o něj chce starat, nejspíš jí to ale nebude nic platné.

"Zřetel se bude brát především na zájem dítěte, nikoliv na zájem matky," myslí si právnička Dagmar Raupachová. S tím souhlasí také advokát Jaroslav Ortman. "To dítě musí být na svobodě, takže bude na svobodě. Matka má smůlu," dodal Ortman.

Opatrovnický soud bude rozhodovat, u koho dítě skončí. Pokud je alespoň trochu funkční rodina, jsou první na řadě příbuzní. "Pokud nic takového není, tak to dítě, toho prcka nečeká nic jiného než dětský domov," myslí si Raupachová.

Velkou neznámou je, jak se Janákové podařilo otěhotnět ve vazbě, kde nejsou návštěvy bez dozoru. Přijít by na to měla Generální inspekce bezpečnostních sborů.