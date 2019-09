Vybuchla v Rusku raketa či reaktor? Toto zjistily české a evropské úřady

Od incidentu, který stále halí rouška tajemství, už uběhl měsíc a půl a stále tak není jasné, která ze dvou zmíněných verzí je ta správná.

Proto se redakce TN.cz obrátila na český Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) i Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE, anglicky IAEA), aby zjistila, v jaké fázi je vyšetřování úniku radiace u Severodvinsku.

"IAEA kontaktovala své protějšky v Rusku desátého srpna, odpověď jsme obdrželi 13. srpna. V ní stálo, že zařízení, kde se incident stal, nepatří mezi zařízení pro mírové využití jaderné energie a nehrozí žádné riziko pro zdraví obyvatelstva," napsal TN.cz mluvčí IAEA Fredrik Dahl.

Doplnil, že podle oficiálních dat ruského ministerstva pro mimořádné situace už 10. srpna, tedy dva dny po incidentu, byla v regionu pouze přirozená radiace, což potvrdila měření automatizovaného systému ASKRO.

Na doplňující dotaz Dahl uvedl, že jaderná bezpečnost je odpovědností jednotlivých států. "Naší rolí je asistovat členským státům, pokud o to požádají. IAEA nemá mandát k tomu, aby vedla vyšetřování jaderných nebo radiologických incidentů," informoval Dahl.

V totožném duchu se vyjádřil i český úřad pro jadernou bezpečnost. Na otázku, zda existuje nějaká mezinárodní autorita, která by incident vyšetřovala, odpověděl SÚJB takto:

"Nikdo takový neexistuje a vše, co je známo, se odvíjí od toho, co oficiálně oznámí Rusko. Ostatní jsou spekulace. Pokud by se něco mělo vyšetřovat na území Ruska, muselo by s tím Rusko souhlasit," napsal TN.cz úřad.

Havárie se stala 8. srpna na základně Něnoksa u Severodvinsku v Archangelské oblasti na severu Ruska. Při výbuchu zemřelo sedm lidí, do ovzduší se uvolnila radiace. Podle ruských úřadů vybuchl po testu raketový motor s izotopovým zdrojem.