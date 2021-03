Vydělává miliardy, ale nemá svoje práva! Britney Spears ovládá její otec

Její kariéra odstartovala, když jí bylo teprve 12 let a už v 15 letech podepsala nadaná dívka první kontrakt se společností Jive Records. Píseň Baby One More Time z ní v 16 letech udělala ze dne na den slavnou zpěvačku. Skladba bořila žebříčky hitparád v USA, Austrálii a Velké Británii. Její vyzývavý kostýmek školačky se vryl do paměti lidem po celém světě.



Mladé dívce se dařilo i na přelomu století, ale v roce 2002 přišel první skandál. Po čtyřech letech se rozpadl její vztah se zpěvákem Justinem Timberlakem, který si při komentování jejich rozchodu rozhodně nebral servítky.



Po Justinovi Britney spadla do dalšího nepodařeného vztahu. S Kevinem Federlinem se vzali a rychle po sobě měli dva syny. Jen dva měsíce po porodu druhého syna ale Britney oznámila rozvod. Pro zpěvačku to bylo těžké období a brzo propadla alkoholu. Tlak médií a okolí vyvrcholil v roce 2007, kdy si Britney na veřejnosti oholila hlavu dohola.



V roce 2008 na scénu vstupuje zpěvaččin otec James Spears, který získává plnou moc nad jejím životem. Soud totiž nařídil, že se James stane zpěvaččiným opatrovníkem. Mohl tak nakládat s veškerým jejím majetkem a rozhodovat o jejím životě. Jejím opatrovníkem zůstal i v dalších letech, kdy Britney vydělávala miliardy dolarů ročně.



V průběhu roku 2019 vzniklo podezření, že Britney je proti své vůli držena v léčebně. V té době byla už 11 let zbavena svéprávnosti. O boji Britney a jejích fanoušků proti jejímu otci pojednává nový dokument Osvoboďte Britney Spears.

Dokument dosud nebyl v České republice k dispozici, od pátku 12. března ho ale diváci naleznou exkluzivně na Voyo. 74 minut dlouhý snímek s českým dabingem ukazuje zpěvačku v úplně novém světle.



"Nezapomeňte na to, že i když si myslíte, že daného člověka dobře znáte, jeho život je jiný za hledáčkem kamery," napsala po jeho odvysílání v Americe sama Britney.



Britney Spears se věnoval také pořad Život ve hvězdách. Podívejte se na reportáž: