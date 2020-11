Vyhodit, potrestat. Čtenáři TN.cz Kalouska za pivo v hospodě tepou!

I když se bývalý ministr financí hájí, že uvnitř podniku na Vinohradech byl sám a že se tu jen na skok zastavil za majitelem restaurace, který je zároveň jeho kamarádem, příliš u lidí svým vysvětlením nezabodoval.

"A je to tady. Už ho taky nachytali. Degradovat, zbavit všech funkcí, ať máme od něho klid," nebere si servítky Vašek Bartoš. "Vyhodit tak, jak to udělali s Prymulou. On jako první ho kritizoval a sám udělá to samé. Už všem hodně dlouho pije krev. Arogantní zmetek," neudržela se Olga Grabovská.

Čtenářka TN.cz Eva Pařilová si při komentování kauzy na facebooku neodpustila familiérní tón. "Tak Mirdo, teď buď frajer, postav se k tomu čelem a za porušení v nouzovém stavu, kdy lidé dodržují nařízení, tak i ty je musíš dodržovat. A protože jsi je porušil, tak odejdi," vyzvala zkušeného politika.

Lukáše Voláka zase zarazilo, jak je možné, že byl Miroslav Kalousek na pivu v úterý odpoledne. Tedy v pracovní době. "Když v úterý šel pro oběd, tak to předpokládám, že to bylo v pracovní době. A následně si dal pivko? Jak může pít pivo v pracovní pauze? Myslím tedy, když pominu fakt, že vůbec neměl co dělat vevnitř. Můj hospodský je taky dlouholetý kamarád, můžeme si dát také dvě?" ptá se.

Našli se ale i diskutující, kteří se Miroslava Kalouska navzdory "hospodskému přešlapu" zastali. Ale jsou ve výrazné menšině. "Mirek je skvělý. Kéž by byl premiérem. Byli bychom úplně jinde," má jasno Honza Tesař.

"Kalousek je jeden z nejlepších pravicových politiků, co tam kdy byl. To byste museli někdy taky koukat na diskuzní pořady, ten říkal pravdu jako třeba Klaus. A toho také neměli rádi!" přidává se Jára Vandas.

Že se vlastně nic moc nestalo, tvrdil po přistižení uvnitř restaurace Miroslav Kalousek i reportérovi TV Nova. Až posléze na twitteru přiznal, že udělal chybu a slíbil, že věnuje deset tisíc na charitu spojenou s epidemií.

Poslechněte si, jak Miroslav Kalousek návštěvu hospody vysvětluje: