Zdravotnictví povede známý dermatolog. PROFIL MINISTRA

Česká republika má za poslední rok už čtvrtého ministra zdravotnictví. Po Adamu Vojtěchovi, Romanu Prymulovi a Janu Blatném, se ve středu ujal funkce dosavadní ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger.

Nový šéf resortu zdravotnictví se narodil 4. prosince 1968 v Praze. Svá studia absolvoval na Univerzitě Karlově. Atestaci získal v oboru dermatovenerologie. Je předsedou České dermatovenerologické společnosti a místopředsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.



V roce 1989 pracoval také na univerzitě v Mnichově a následně absolvoval studijní pobyt na Stanfordově univerzitě v americkém Palo Alto. V roce 2018 se stal členem Rady Českého rozhlasu. Této pozice se ale nyní bude muset vzdát. Společně se svou ženou Monikou Arenbergerovou, která je také dermatoložka, vychovává dvě dcery.

Sám Arenberger se už v minulosti několikrát vyjádřil, že by funkci ministra zdravotnictví vzal. "Ambici být ministrem nezbytně nutně nemám, ale kdyby bylo potřeba, tak mě znáte, že já rád pomáhám všem," řekl Arenberger před časem pro Novinky.cz. O jeho nástupu se mluvilo už v době odchodu exministra Romana Prymuly. Arenberger však tenkrát uvedl, že nabídku nedostal.

Nový ministr zdravotnictví zároveň není tak striktní, co se týče otázky ohledně vakcíny Sputnik V. Jeho předchůdce odmítal udělit výjimku, aby se mohla používat k očkování ještě před schválením Evropskou lékovou agenturou (EMA).

Anketa Líbí se vám nový ministr zdravotnictví? Ano 44 4 hlasy Ne 56 5 hlasů Hlasovalo 9 lidí.

"Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik čekají. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí, a vstupují do toho dobrovolně,“ nechal se slyšet Arenberger.