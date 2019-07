Vyplatí se reklamovat dovolenou? Podívejte se, co radí advokát

Reklamovat můžete všechno, co jste si sjednali s cestovní kanceláří a nedostali jste. To znamená, že základ je být velice pozorný při uzavírání smlouvy, která bývá často formulářového typu.

"Je třeba si opravdu pohlídat, pokud chceme například pokoj s výhledem na moře, pokud chceme určitou formu stravování, abychom to měli zaneseno ve své smlouvě," varuje advokát Štěpán Ciprýn.

Mnoho lidí ale podle advokáta stále nečte smlouvy a následně jsou překvapeni, co vlastně podepsali. "Základní rada je, vždycky si všechno přečíst, seznámit se i se všeobecnými obchodními podmínkami, aby člověk věděl, jaké má práva, ale i povinnosti," upozorňuje Ciprýn.

Stížnosti na počasí nebo studenou vodu v moři podle právníka opravdu nemají smysl. "Jsou důvody tzv. vis maior (vyšší moc), které nikdo nemůže ovlivnit. To znamená, že na ně nemůže působit ani cestovní kancelář," vysvětluje advokát a dodává, že právě tyto důvody nelze reklamovat.

Zákazník má práva i při cestách letadlem. Nárok na odškodnění v tomto případě vzniká, pokud měl let zpoždění minimálně tři hodiny. Výše kompenzace pak záleží na vzdálenosti a pohybuje se od 250 do 600 euro. "Musí to být cesta z nebo do států Evropské unie, případně přepravce, které je registrován v některém z členských států," doplnil Ciprýn.

Po cestovní kanceláři pak mohou klienti požadovat i více peněz, než byla samotná cena zájezdu. Nároky totiž mohou být dva. Jedna věc jsou vady dovolené, tedy to, co jsme si sjednali ve smlouvě. Druhou věcí může být materiální újma, tedy tzv. ztráta radosti z dovolené. "Pokud jste například kvůli stravování promarodili celou dovolenou nebo jste se museli vrátit dříve," vysvětluje advokát.

Reklamovat dovolenou u cestovních kanceláří však stále není jednoduché. Většina sporů totiž podle právníka končí soudním sporem. Je tak důležité, aby klienti pořídili důkazy pro reklamaci už na dovolené. "My klientům radíme, aby si zajistili případné svědky, jejich jména, data narození a bydliště," dodal Ciprýn.