Nová pravidla pro nákupy: Vláda vymezila speciální čas pro seniory

Vláda ve středu nařídila od půlnoci nošení jakékoliv ochrany úst a nosu, zatím nemusí jít nutně o roušky a respirátory. Nově také bude od půlnoci platit zákaz vstupu do prodejen potravin v čase mezi 10:00 a 12:00 s výjimkou lidí, kterým je nad 65 let, a obsluhy.

Na mimořádném jednání vlády byla ve středu přijata další opatření, která mají pomoci v boji proti koronaviru. Jedním ze zásadních bodů je zákaz vycházení bez ochrany úst a nosu, který začíná platit od půlnoci.

Dalším důležitým bodem je zákaz vstupu do prodejen potravin určitým osobám, čímž se vláda snaží ochránit nejohroženější skupinu lidí.

"Vláda zakazuje dnes od půlnoci všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase od deseti hodin do dvanácti hodin a to s výjimkou osob starších 65 let věku, majitelů a zaměstnanců těchto prodejen nebo lidí v pracovním poměru," vysvětlil premiér Andrej Babiš po jednání vlády.

Od čtvrtka tedy mohou v potravinách mezi 10:00 a 12:00 nakupovat pouze lidé starší 65 let, všichni musí během nakupování nosit ochranu úst a nosu.

Vláda už dříve omezila prodej nebaleného pečiva. Ten je umožněn pouze tam, kde je provozovatel schopen zajistit hygienické pomůcky.