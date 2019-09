Vyroste v Letňanech vládní čtvrť? Jednání Hřiba s Babišem ztroskotala

Premiér Andrej Babiš vyrazil na obhlídku místa, kde chce mít úřednickou čtvrť pro 10 tisíc úředníků. Pozemky ale patří hlavnímu městu a primátor Zdeněk Hřib je ochoten místo uvolnit jen výměnou za jinou stavbu. Jenže to zatím nehrozí, vzájemné jednání skončilo bez dohody.

Předseda vlády Andrej Babiš by rád v pražských Letňanech vybudoval komplex, ve kterém by se soustředili úředníci z několika ministerstev sídlících aktuálně v centru hlavního města. "My jsme tu ideu administrativního komplexu vymysleli v roce 2016. Já jsem o tom přesvědčen, že ten koncept je správný," uvedl Babiš.

Premiér ale není první, kdo má s polem v Letňanech velké plány. V roce 2016 na něm měla vyrůst olympijská vesnice, současné vedení Prahy by si tady zase představovalo nemocnici.

"Plus se bavíme o tom, jestli tady nemocnici nebo ne nemocnici. Já mám s dovolením projekt, který jsem konzultoval s ministrem Vojtěchem. Jeho odborníci se domnívají, že potřebujeme traumacentrum," odmítl Babiš.

"Naše požadavky, co se týče Letňan, jsou v podstatě stále stejné. To znamená, Praha potřebuje 60 miliard na to, abychom mohli paralelně stavět městský okruh a metro D. Dále požadujeme, aby stát v lokalitě Letňan zařídil výstavbu nové nemocnice," neustoupil pražský primátor Zdeněk Hřib.

A tak právě nemocnice možná zhatí premiérův sen o úřednickém komplexu. Jednání mezi vedením Prahy a vládou zatím skončila neúspěchem.

V Praze je 346 administrativních budov. Jen na nájmech za ně stát ročně zaplatí téměř 400 milionů korun. Ty, které v současnosti vlastní, by Babiš rád využil jako muzea, anebo by je prodal - prý by se mohly třeba využít pro výstavbu nových bytů.