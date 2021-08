Vyšší penze i odškodnění kvůli výbuchům u Vrbětic. Senát rozhodne

Senátoři se ve středu dopoledne sejdou, aby projednali několik důležitých zákonů. Jedním z hlavních bodů programu má být jednorázové odškodnění kraje, obcí a obyvatel dotčených výbuchy v areálu muničních skladů u Vrbětic.

Při prvním výbuchu v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, k druhé explozi došlo v prosinci téhož roku. České tajné služby zjistily, že se na výbuchu muničních skladů měli podílet ruští agenti. Česko proto v dubnu letošního roku vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády.

Poslanci schválili odškodnění ve výši 660 milionů korun. To nepodléhá zdanění, lidé alesoučasně ztratí nárok na případné další náhrady škody.

Senátoři mají dále prodiskutovat novelu zákona, která počítá se zvýšením důchodů nad rámec valorizace o 300 korun. Návrh zákona po dlouhé debatě poslanci schválili na konci července.

Ministerstvo práce a sociálních věcí očekávalo, že by měly důchody v příštím roce při zohlednění dodatečného zvýšení růst o 797 Kč (o 5,2 %). Průměrný důchod tak měl být podle předběžných čísel zhruba 16 275 Kč a dosahovat přibližně 43 % průměrné mzdy. Nakonec to ale vypadá, že důchody by měly být ještě o něco vyšší.

Projednávat by se měl i velmi kontroverzní návrh poslanců ODS, který má obyvatele připravovat o část dávek v hmotné nouzi v případě, že by opakovaně neplatili pokuty za vybrané přestupky.

Zvýšení důchodů schválili poslanci na konci července. Podívejte se na reportáž: