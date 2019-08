Z dovolené si nevozíme jen suvenýry! V zahraničí číhají nebezpečné nemoci

Zdeněk Engel si před několika týdny z pracovní cesty do Indie přivezl giardiózu - parazitární průjmové onemocnění. "V podstatě už druhy den, co jsem byl v Česku, bylo jasné, že mé potíže nejsou standardní," popsal Zdeněk s tím, že nemoc chytil pravděpodobně ze zeleniny umyté špinavou vodou.

Paní Jarka pak měla potíže delší dobu. Stále ale doufala, že se vyléčí sama. "Já jsme si přivezla něco, co si ještě nepamatuji, jak se jmenuje. Teprve teď jsem se to dozvěděla. Přivezla jsem si to z Nepálu, asi to bylo nějakou stravou," myslí si paní Jarka.

Mezi nejčastější onemocnění, která si lidé přivezou z tropických destinací, patří zažívací potíže, kožní infekce a nebo horečnaté onemocnění. Nejčastěji lidé nemoc chytí právě kvůli jídlu nebo znečištěné vodě.

Kromě jídla a vody jsou častým přenašečem komáři. Nakazit se od nich můžete třeba malárii nebo horečkou denge. "I cestovatelé do luxusních hotelů mohou být ohroženi, protože si stačí dát na ulici nápoj, který je chlazen kostkou ledu," vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Lidé se mnohdy vrací domů ještě během inkubační doby onemocnění a příznaky se tak mohou projevit až několik dní či dokonce týdnů po návratu.

"V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený počet případů horečky chinguna. Je to horečnaté onemocnění, které však muže byt komplikováno poměrně dlouhodobými bolestmi a otoky kloubů," vysvětluje lékař Milan Trojánek.

Podle lékařů je při cestování důležité dodržovat základní hygienická opatření, pít balenou vodu a především se nechat před odjezdem očkovat.