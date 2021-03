Z Nizozemska přichází přelomový vynález. Covid by měl odhalit bez odběrů

Peter van Wees je nizozemský vynálezce, který se rozhodl přijít na způsob, jak testovat lidi na koronavirus efektivněji a pohodlněji. Už na konci minulého roku na svém facebooku informoval o přístroji, který nese název QuBA. Jedná se o detektor viru, který má podobu vzduchotěsné kabiny.

Do té si člověk jednoduše vleze a zakřičí nebo zazpívá. Cílem je dostat do vzduchu částice, které přístroj zanalyzuje a "otestuje", zda jsou mezi nimi i částice viru. To je v podstatě vše, nejsou k tomu nutné žádné výtěry ani jiné odběry. Výsledek je k dispozici do několika minut.

Podívejte se, jak to vypadá uvnitř detektoru:

Přístroj podle van Weese dokáže detekovat jakýkoliv virus, který se šíří vzduchem. "Nevytváří žádný odpadní materiál. Žádná falešná negativita nebo pozitivita, protože netestuje, zda je někdo nakažený, ale zda je šiřitelem viru. Právě tito lidé představují nebezpečí," vysvětluje výhody svého vynálezu van Wees.

Zařízení vyzkoušel na konci února na ulici v Amsterdamu na dobrovolnících. Vláda vynález vítá, zatím ale neexistuje dostatek údajů k jeho účinnosti, takže zřejmě ještě nějakou dobu potrvá, než se začne používat jako jeden z oficiálních testovacích nástrojů.

"Plně věřím, že PCR testy jsou důvěryhodné. Věřím ale také, že testování může být pro všechny ještě lepší," vyjádřil se van Wees. "Možná jsem vynálezcem QuBa, ale za konečným výsledkem stojí týmová práce," dodal.